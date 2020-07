Intervento della Polizia Municipale, oggi pomeriggio in via Galilei a Sanremo nella zona del piazzale del Borgo. Alcuni pannelli per i manifesti elettorali sono stati spazzati via dalla forza del vento.

Gli agenti li hanno messi in sicurezza e saranno risistemati solo al termine dell’allerta meteo che, lo ricordiamo, andrà avanti fino alle 20.