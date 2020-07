Sanremo: iniziato il restyling per l'asfalto di via Roma, nella notte la seconda tranche. La segnaletica arriverà dopo la Milano-Sanremo (Foto)

È iniziato la notte scorsa il restyling dell'asfalto di via Roma previsto nella serie di interventi dell'amministrazione per sistemare le strade del centro e non solo. La prima notte di lavoro ha permesso di rifare il tratto che dall'incrocio con via Gioberti porta a corso Mombello, con tanto di sistemazione per un attraversamento pedonale dissestato in direzione via Feraldi.

Nella notte tra oggi e domani l'intervento proseguirà con un altro tratto di via Roma (attenzione ai divieti). La segnaletica orizzontale, invece, sarà realizzata solo dopo la Milano-Sanremo.