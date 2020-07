Aggressione a due agenti della Polfer: sottoposto a Tso il 38enne maliano arrestato e oggi processato

E’ stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio ed è stato ricoverato nel reparto di Spdc all’ospedale di Imperia, il 38enne originario del Mali che, ieri mattina, ha malmenato due agenti della Polizia Ferroviaria.

La decisione è stata presa dal Giudice che ha presieduto questa mattina la direttissima e che ha anche nominato un perito per verificare le sue condizioni psichiatriche e l’eventuale pericolosità. L’uomo, lo ricordiamo, era stato raggiunto dai due agenti perché in sofferenza. Arrivati sul posto, i due poliziotti hanno visto che la situazione era sotto controllo ma, poco dopo, il 38enne maliano, ha aggredito un agente, spintonandolo e facendolo cadere contro una ringhiera. L'altro poliziotto si è subito frapposto tra il collega e l'aggressore, e insieme a tre militari assegnati alla Polfer, sono riusciti a immobilizzare l'uomo, portarlo in commissariato, dove è stato dichiarato in arresto.

Questa mattina nel corso della direttissima, il giudice ha deciso per il trattamento sanitario obbligatorio ed ora il perito deciderà il da farsi per l’uomo, che è difeso d’ufficio dall’avvocato Vera Nesci.