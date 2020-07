Imperia: riaperto il campetto di via don Minzoni. A pulirlo ci pensano i ragazzi. La soddisfazione di 'Genitori Attivi' (foto)

L'associazione 'Genitori Attivi' ci ha scritto per manifestare la propria soddisfazione per la pulizia del campetto di via don Minzoni, effettuata dai ragazzini che lo frequentano nuovamente dopo la chiusura durante il lockdown.



“Questa è una foto inviata da un abitante di via Don Minzoni il cui figlio va a giocare tutti i giorni al campetto che abbiamo in gestione. - scrive la presidente Federica Novelli - Questa estrema pulizia è il risultato di qualche ora di lavoro da parte dei ragazzini che giocano nel campo. Sono davvero orgogliosa che uno dei nostri campetti sia valorizzato e amato in questo modo! Questo è un esempio di come la popolazione di un quartiere possa dimostrare di riappropriarsi dei propri spazi, che sono un diritto sacrosanto di un cittadino.



Dopo vari mesi di chiusura e diversi solleciti di ag@ affinché venisse riaperto sia questo che quello delle Ferriere, i giovani abitanti del quartiere stanno dimostrando amore per il loro spazio di nuovo aperto e utilizzabile”.



Dopo l'approdo del caso in consiglio comunale, il campetto di via don Minzoni, insieme a quello di via Gibelli alle Ferriere, è nuovamente aperto