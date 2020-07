Arma di Taggia: domenica sarà Sant'Erasmo, tra cerimonie tradizionali e l'assenza di fuochi d'artificio e lumini sul mare

Sarà un Sant'Erasmo diverso quello in programma domenica ad Arma di Taggia. L'atteso momento estivo che omaggia il patrono del mare si è dovuto adattare alle misure 'anti-covid'. Come da tradizione, il pomeriggio sarà caratterizzato da due momenti molto sentiti per la comunità.

Alle 16.15 prenderà il via la Benedizione delle Barche, al cospetto di Sant’Erasmo degli Abissi. Si tratta della statua che dal 2014 è stata posta a 26 metri di profondità e a circa 700 metri da Capo dell’Arma, a Bussana di Sanremo. Una cerimonia che si svolge da 4 anni, grazie ad Arma Pesca e all'associazione Quarto Quadrante.

Quest’anno, per la prima volta sarà presente anche il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia Sanremo. Mons. Antonio Suetta, insieme a Don Alessio Antonelli, parroco di Arma di Taggia, saliranno a bordo di un gozzo di Arma Pesca e una volta arrivati al largo passeranno a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera che li porterà sul luogo dove dimora la statua del Santo, collocata lì dalla Croce Verde di Arma di Taggia, nel 45° anniversario della loro fondazione. A quel punto verrà posata una corona e saranno benedette le barche.

Subito dopo, le autorità religiose rientreranno ad Arma di Taggia, perchè alle 17.30, prenderà il via la cerimonia per Sant'Erasmo, il santo patrono armese. Come da tradizione la Santa Messa verrà officiata davanti al sagrato della Chiesa di via San Giuseppe e poi, al termine della celebrazione, la statua del Santo sarà portata in spiaggia e caricata a bordo di un gozzo sulla spiaggia di Arma Pesca, perchè come da tradizione, la cerimonia si trasferirà in mare. L'imbarcazione con Sant'Erasmo e le autorità religiose, andrà in processione davanti ad Arma, scortata da alcune piccole canoe messe a disposizione dagli stabilimenti balneari.

Quindi che cosa cambierà quest’anno? Per rispettare le misure precauzionali ‘anti-covid’, sono stati eliminati alcuni aspetti che caratterizzavano questi festeggiamenti. La cerimonia pomeridiana rimarrà pressoché invariata ma non ci sarà la processione nelle vie di Arma di Taggia. Alla sera, invece, non ci saranno né i fuochi d’artificio e nemmeno il suggestivo momento della calata dei lumini in mare.

L'amministrazione comunale ha cercato comunque un'alternativa. Per tutto il giorno, dalle 8 alle 23, sul lungomare armese ci saranno stand e bancarelle della tradizionale Fiera di Sant'Erasmo. L'appuntamento commerciale sarà caratterizzato dalle misure precauzionali di sicurezza, già viste nel mercato settimanale e adottate con la collaborazione degli ambulanti: distanziamento sociale, gel igienizzante e mascherine.

La novità sarà lo spettacolo 'Luci Itineranti' sul lungomare e in piazza Tiziano Chierotti. Due coppie di trampolieri con particolari abiti luminosi, danzeranno lungo tutta la passeggiata a mare, accompagnati da famose colonne sonore. Infine, in mezzo al percorso si muoverà anche un acrobata che incanterà il pubblico tra eleganti evoluzioni per emozionare i tanti spettatori attesi.