Laboratori per bambini con Tata Noemi " il sole porta foto"

Cari amici, siete in attesa delle vacanze o avete già approfittato delle belle giornate per qualche gita fuori porta? Sicuramente, con la tecnologia evoluta dei nostri smartphone, non mancheranno decine di foto al mare o in montagna! Peccato che, proprio per la facilità con cui oggi possiamo scattare fotografie, ne abbiamo talmente tante che ci viene più comodo lasciarle nel cellulare, o pubblicarle sui social. Ma con questo stupendo porta foto che vi propongo oggi, vedrete che non riuscirete a resistere alla tentazione di selezionare e sviluppare le foto della vostra famiglia per stamparle su carta!

Il sole porta foto

MATERIALE

1 cartoncino abbastanza grande

Mollette per stendere

Pittura arancione

Colla vinilica

PROCEDIMENTO

Per creare il sole, disegnate un cerchio sul cartoncino: potete aiutarvi con un coperchio, un piatto, etc.; ritagliate quindi la sagoma. Potete dipingerlo con della pittura arancione, creando un effetto a spirale col pennello, o con le impronte delle mani di tutta la famiglia! I vostri bimbi sapranno sicuramente trovare un modo originale per decorare questo grande sole!

Prendete ora le mollette per realizzare i raggi: coloratele di arancione e fissatele sul sole usando la colla. La parte “a pinza” della molletta, dovrà restare all’esterno, servirà per attaccare le foto.

Lasciate asciugare e il vostro porta foto sarà pronto!

Nota: per appenderlo, utilizzate un gancetto da applicare sul retro con dello scotch oppure del biadesivo da parete.

ASPETTO PEDAGOGICO

L’arte è lo strumento primordiale legato all’espressione del proprio stato d’animo ed è un ottimo tramite per portare all’esterno le nostre emozioni. Ogni attività legata all’uso dei colori, inoltre, stimola la creatività del bambino, soprattutto se associata all’utilizzo di vari materiali e consistenze: per dipingere si possono utilizzare pennelli, spugne, cotone, persino delle patate! Inoltre, il sole è simbolo di allegria, serenità, calore, un ottimo input visivo per riportare subito alla mente i piacevoli ricordi delle vacanze, anche in una giornata triste o piovosa!

Nella pedagogia montessoriana, la fotografia assume un ruolo di grande interesse per quanto riguarda la fiducia in se stessi: rappresenta, infatti, la crescita del bambino, la sua presenza, costante ed in evoluzione, della sua persona insieme a noi. E’ un concetto molto importante che entra in gioco soprattutto il giorno del suo compleanno, quando al bambino viene mostrata una sua foto per ogni anno di vita. Un rituale magico ed emozionante che permette al bambino di prendere consapevolezza della sua crescita ed acquisire quindi più autostima, facendolo sentire protagonista del proprio vissuto.

Vi aspetto domenica prossima, con altre divertenti attività da fare insieme ai vostri bimbi!

Un caro saluto da Tata Noemi e dalla Pagina Facebook “Libri e attività per bambini”