Vallecrosia, la polizia municipale ha sequestrato abbigliamento e profumi contraffatti (foto)

Nell'ambito del progetto 'Spiagge sicure-estate 2020”, continuano i servizi antiabusivismo della polizia locale di Vallecrosia. Nella giornata di giovedì, il personale operante oltre al rilevamento di due sinistri stradali ha proceduto al sequestro amministrativo di numerosi teli e parei da mare in area limitrofa alla passeggiata a mare.



Nella giornata di ieri, in considerazione dello svolgimento del mercato ambulante di Ventimiglia, nuovo sequestro penale operato a seguito controllo, anche in abiti civili, sui transiti dei bus di linea da Sanremo in direzione della città di frontiera.



Intorno alle 10.45 la verifica di un bus ha permesso di scoprire un trolley abbandonato contenente merce contraffatta di ottima fattura tra cui numerosi profumi. Si è proceduto pertanto al sequestro penale della merce per un totale di 51 pezzi.





Si ritiene opportuno segnalare all'utenza, oltre alle violazioni di legge che un acquisto di merce contraffatta comporta, la potenziale pericolosità che l'acquisto di profumi può rappresentare per la propria salute in quanto non vi è alcuna garanzia sulle sostanze in essi contenute.