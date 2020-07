Sanremo: al Rotay Club una conferenza sull'impatto del covid sulla società (foto)

Presso la sede del Rotary Club Sanremo giovedì 16 luglio si è tenuta un'interessante conferenza, che ha visto come protagonista la Prof.ssa Guendalina Graffigna sanremasca DOC.

Il tema trattato è stato "L'impatto del Covid-19 sulla Società".

Un'importante compagine dei Soci del Club ha gremito la sala ristorante dell'Hotel Paradiso, pur rispettando le normative previste dal distanziamento sociale.

Al termine della sua relazione la Prof.ssa Graffigna ha risposto alle numerose domande del pubblico per poi ricevere dalle mani del Presidente del Club, Avv. Maurizio Foglino il gagliardetto del Rotary.

Guendalina Graffigna originaria di Sanremo ha conseguito il dottorato di ricerca in Psicologia (con borsa) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (UCSC) nel 2007, dove ora è professore ordinario. Presso la stessa Università è membro del coordinamento della scuola di dottorato in Psicologia e parte del direttivo del Centro di Ateneo TROFIC. Dal 2017 dirige il Centro di Ricerca Universitario EngageMinds Hub, dedicato al tema dell’Engagement in Sanità.