Sanremo: un altro 'sold out' per l'Orchestra Sinfonica a Villa Ormond (Foto)

Posti disponibili 'sold out' per il secondo appuntamento dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, all’insegna del distanziamento sociale perfettamente mantenuto e procedure di registrazione e accesso oramai consolidate. Un pubblico preparato che con grande attenzione ha ascoltato in un silenzio religioso la meravigliosa musica delle “Quattro intramontabili stagioni” di Vivaldi nella suggestiva location di Villa Ormond

Questo il primo concerto eseguito dal direttore stabile dell’orchestra sinfonica di Sanremo Giancarlo De Lorenzo con la presenza della violinista Ksenia Milas. Un tripudio di applausi e standing ovation finale ha chiuso la bellissima performance della serata che ha visto la richiesta dell’esecuzione di ben due bis. L'Orchestra Sinfonica di Sanremo aspetta il suo pubblico con estremo piacere per un'altra incantevole serata in sua compagnia.

Il programma della serata

“Le quattro intramontabili stagioni”

Direttore: Giancarlo De Lorenzo

Violino: Ksenia Milas

Antonio Vivaldi

Concerto in Mi Maggiore per Violino, Archi e Continuo "La primavera", op. 8 n. 1, RV 269

1) Allegro

2) Largo

3) Danza pastorale: Allegro



Antonio Vivaldi

Concerto in Sol Minore per Violino, Archi e Continuo "L'estate", op. 8 n. 2, RV 315

1) Allegro non molto. Allegro

2) Adagio

3) Presto



Antonio Vivaldi

Concerto in Fa Maggiore per Violino, Archi e Continuo "L'autunno", op. 8 n. 3, RV 293

1) Allegro

2) Adagio molto

3) Allegro



Antonio Vivaldi

Concerto in Fa Minore per Violino, Archi e Continuo "L'inverno", op. 8 n. 4, RV 297

1) Allegro non molto

2) Largo

3) Allegro