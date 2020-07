San Bartolomeo al Mare: Estate Diffusa, Enrico Balsamo ospita 'Alfred the Magician'

A San Bartolomeo al Mare prosegue Estate Diffusa. Questa sera, Enrico Balsamo ospita Giacomo Carena (“Alfred the Magician”), mago, prestigiatore, musicista, giocoliere, ipnotista, persino croupier presso numerose sale da gioco e casinò .



Un artista dell'intrattenimento, socio di vari circoli internazionali di illusionismo e magia, che tiene corsi di teatro, improvvisazione teatrale, canto, manipolazione e dizione. Ha partecipato a laboratori di Colorado e Zelig. Alfred è figlio di una famiglia di musicisti, dal nonno ha imparato a suonare il pianoforte, la chitarra ed il clarinetto. La folgorazione sulla strada dell'illusionismo è arrivata in seguito, tra recitazione teatrale, abilità tecniche e scenografiche. E' stato campione italiano di close up (forma d’illusionismo a distanza ravvicinata). Diplomato alla prestigiosa scuola di teatro internazionale “Atelier teatro fisico Philip Radice", vanta oltre 200 spettacoli all'anno.