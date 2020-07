scelgoartigiano.it per scoprire e acquistare le eccellenze artigiane della Granda

“Scelgo Artigiano”, lo shop on-line lanciato da Confartigianato Cuneo durante il lock-down per supportare le piccole e medie imprese con uno strumento di facile utilizzo, cambia pelle e diventa ancora più… smart!

Inizialmente raggiungibile dal sito “Creatori di Eccellenza”, progetto realizzato nel 2019 da Confartigianato Imprese Cuneo con il contributo di Camera di Commercio e Fondazione CRC per evidenziare l’artigianalità dei cuochi cuneesi, ambasciatori di quel “saper fare” nel cibo che rende “unici” i sapori del nostro territorio, “Scelgo Artigiano” è ora raggiungibile direttamente all’indirizzo web, neanche a dirlo, www.scelgoartigiano.it.

«Abbiamo realizzato “Scelgo Artigiano” – spiega Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Cuneo – per rispondere ad una specifica esigenza delle tante micro, piccole e medie aziende del nostro territorio: sfruttare le potenzialità offerte dagli strumenti digitali per raggiungere clienti abituali e nuovi compratori, in modo semplice, pratico e sicuro. Ogni azienda ha la sua pagina dove esporre tutti i prodotti in vendita e l’imprenditore è autonomo nel gestirsi il suo listino prodotti. I clienti, attraverso un’interfaccia intuitiva, potranno ricercare gli esercizi sulla base di categoria e parola chiave. Dopo aver scelto le varie quantità si potrà passare al carrello e procedere con il pagamento, secondo le modalità definite dall’impresa».

Dall’avvio della piattaforma, avvenuto ad aprile 2020, hanno aderito al progetto oltre 100 aziende del settore alimentare, registrando un buon riscontro in termini di vendite e rilevando compratori anche da fuori provincia e fuori regione, segno dell’eccellenza universalmente riconosciuta del “made in Cuneo”.

«Ora, – prosegue Crosetto – non ci siamo limitati al solo settore alimentare e, con l’avvio del sito dedicato, abbiamo inserito anche le categorie “moda e accessori” e “design artigiano”. Continua, in questo senso, l’attività di valorizzazione dell’artigianato cuneese, delle nostre imprese e del nostro territorio che sempre ha caratterizzato le varie iniziative della nostra Associazione».

«Proprio per questo – conferma Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Cuneo – il portale scelgoartigiano.it vuole diventare, nel tempo, una vera e propria “vetrina” delle nostre eccellenze. Non solo il punto di accesso dello shop on-line, ma un portale “vivo”, che promuove imprese e imprenditori, racconta le peculiarità della nostra bella provincia, diventa – perché no? – un’alternativa complementare “virtuale” alle tante fiere e manifestazioni che, in questo periodo, sono costrette ad uno stop forzato».

Confartigianato Cuneo con il portale scelgoartigiano.it si conferma partner di riferimento per accompagnare le aziende verso quei processi di trasformazione ed evoluzione digitale che permettono alle imprese di ottimizzare la gestione aziendale, proiettarsi verso nuovi mercati, sfruttare le opportunità del web e dei social.

«A questo proposito, - conclude il direttore Meineri - stiamo per avviare nuove forme di consulenza e affiancamento al fine di permettere alle nostre PMI di gestire al meglio i propri profili sui principali social network – Facebook, Instagram – promuovendo così le proprie eccellenze anche sui nuovi canali digitali».

Consulta fai i tuoi acquisti su Scelgo Artigiano