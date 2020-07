Ospedaletti: il Comune emana il bando per l'assunzione di un agente di Polizia Municipale stagionale

Il Comune di Ospedaletti ha emanato un avviso di selezione pubblica per formare una graduatoria per l’assunzione di un agente di Polizia Municipale stagionale.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono avere un’età non inferiore ai 21 anni, il diploma di istruzione secondaria di 2° grado (durata quinquennale) rilasciato da Istituti riconosciuti dall'ordinamento scolastico dello Stato, la patente di guida categoria B in corso di validità, la cittadinanza italiana o equiparata, i diritti civili e politici, l’idoneità fisica all'impiego quale agente di polizia locale, l’immunità da condanne.