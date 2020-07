Mare, spiagge, riserve naturali ed eventi: in Liguria al via la stagione turistica

Mare, spiagge, ma anche riserve naturali e tanti eventi. In Liguria ha preso ufficialmente il via nelle scorse settimane la stagione balneare, che segna l’inizio della ripartenza di quella turistica.



Gli italiani torneranno - o scopriranno per la prima volta - le località balneari e montane del paese. Tra le mete di prossimità più gettonate la Liguria, dove alberghi e stabilimenti hanno ripreso l’attività nel segno della sicurezza. Domani alle 12 l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino ci racconterà come la regione riceverà i turisti.



Cardini dell’accoglienza – accanto alle spiagge – i parchi, gli eventi e gli oltre 2.500 spunti presenti sull’app “La mia Liguria”, lanciata lo scorso 1° luglio. Lo sguardo si amplia poi al turismo estero e alle iniziative messe in campo dalla Regione per contrastare i disagi sulle autostrade e sull’Aurelia.



L’appuntamento, in diretta, è venerdì alle 12 sulle pagine facebook di LavocediGenova, Sanremonews e Savonanews.