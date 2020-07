Santo Stefano al Mare: Beatrice Parodi in una 'chiacchierata' con il consigliere Donato Piccirilli (Video)

Santo Stefano al Mare ha da alcune settimane un appuntamento fisso dove si chiacchiera del paese, della sua storia e di attualità con il consigliere di minoranza Donato Piccirilli.

Ospite di questo pomeriggio al format “Due Chiacchiere con Donato” è stata la dottoressa Beatrice Parodi al timone del Gruppo Cozzi Parodi: nautica turistica, situazione post Covid e progetti per il futuro sono stati i principali temi toccati. Tanti spunti per nuove idee, per comprendere meglio l'attuale situazione di Santo Stefano e della Riviera e dell'imprenditoria vista dal punto di vista femminile.

“Un grande impegno che se si cerca di fare con positività, ottimismo e fiducia nel prossimo ti può dare tante soddisfazioni: bisogna sempre cercare di guardare avanti. Penso di aver seguito un percorso e sono fiera di aver cercato di continuare il cammino di chi mi ha preceduta”.

Un momento speciale per ricordare l'anima del porto e di tante opere realizzate nel paese: Gianni Cozzi. Il giorno dopo quello che sarebbe stato il suo compleanno e il loro anniversario di nozze, la dottoressa ricorda così il marito “Gianni è dappertutto, sempre”.

A livello di turismo ed eventi il Comune potrebbe fare qualcosa per il porto, ma anche viceversa, secondo la dottoressa “Difendo il porto e il lavoro fatto da Gianni. Strutture come la nostra fanno tanto per il paese dando posti di lavoro e creando un indotto importante. A livello di eventi, anni fa organizzavamo i 'venerdì del porto', poi sospesi perché ci sembrava cambiato il momento. Penso che anche il paese debba farsi un po' sentire con un maggior rapporto che a volte non c'è stato”.

Il rilancio del territorio tramite una brandizzazione che comprenda tutta la Riviera dei fiori, del suo patrimonio e delle sue eccellenze: la dottoressa Parodi conclude il suo intervento con una riflessione su importanti imprenditori che stanno investendo a Santo Stefano e dintorni valorizzandone tutti gli aspetti da quelli paesaggistici a quelli enogastronmici. Un messaggio di positività e di ripartenza dopo un periodo di mare turbolento, nel porto di Santo Stefano come in quello di tutta la Riviera.