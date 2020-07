Sanremo: ieri le celebrazioni in onore di San Siro, versione ridotta senza festa e cena in piazza (Foto)

E’ stata celebrata ieri sera, nella Concattedrale di Sanremo la Santa Messa solenne in onore di San Siro. A officiare il rito è stato il Vescovo diocesano, Monsignor Antonio Suetta che, durante l’omelia, ha ricordato lo zelo nella fede e la cura pastorale del vescovo Siro (IV sec.) che evangelizzó la nostra terra matuziana (sconfiggendo l’eresia ariana) indicandolo a modello affinché anche i fedeli d’oggi imparino a non cercare di piacere al mondo e di trovare facili consensi ma a seguire il Vangelo di Gesù nonostante derisioni o difficoltà.

Pur in versione ‘ridotta’, a causa delle rispettate misure di sicurezza (per cui non sono state organizzate la festa e la cena in piazza), la parrocchia ha così reso solenne omaggio al proprio patrono nonché titolare della basilica con una bella celebrazione cantata a cui hanno partecipato anche altri sacerdoti della città e i seminaristi.

Come tradizione, la Famija Sanremasca, ripetendo un gesto antichissimo, ha offerto un cesto di mescìe (fichi) al canonico Mons. Alvise Lanteri, a ricordo delle decime che i sanremaschi versavano al capitolo della Collegiata di San Siro per contribuire al mantenimento dei canonici e alle spese per le sacre funzioni (come ci ricorda una lapide all’interno della chiesa).

Al termine, è stata consegnata la targa ‘parrocchiano dell’anno’ alla Caritas parrocchiale (nella persona del diacono Sergio Coletta) per la costante e amorevole attenzione verso i più poveri, anche nel lungo e imprevisto periodo di lock down. Festeggiamenti al completo rinviati al prossimo anno, anche col ‘Fughettu de San Scì’ e i giochi patronali.