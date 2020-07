La formazione on line della Confartigianato di Imperia: sicurezza sui luoghi di lavoro e non solo

La Confartigianato di Imperia presenta un ricco catalogo di formazione in modalità e-learning che consente di poter partecipare ai corsi in materia di Sicurezza sul Lavoro e non solo, attraverso una piattaforma facile e intuitiva.

La gamma di iniziative è molto ampia. Si va dai corsi obbligatori per legge, agli adempimenti per le misure anti covid-19, a quelli per aggiornare i titolari d’azienda sulle novità normative che riguardano i singoli settori, alle lezioni per imparare come si fa impresa, a iniziative più ampie sull’evoluzione dei modelli organizzativi e sui nuovi scenari dei mercati mondiali.

La piattaforma consente di seguire i propri corsi senza spostarsi dall’ufficio o da casa. Per iscriversi a un corso presente in catalogo sarà necessario rivolgersi presso gli uffici della Confartigianato e ottenere le credenziali di accesso. Una volta ottenute ed effettuata l’iscrizione basterà collegarsi alla piattaforma mediante il dispositivo che si intende utilizzare. Servirà soltanto una connessione internet e un pc, un tablet o uno smartphone per potersi collegare e seguire comodamente il corso desiderato.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo ufficiotecnico@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524501.