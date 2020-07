Bordighera: lavoro soprattutto nel weekend per gli alberghi della città delle palme, si spera in un buon agosto

Anche gli alberghi di Bordighera si allineano alla situazione provinciale del momento di ripresa dopo il ‘lock down’. La conferma è stata data dal presidente di Federalberghi della città delle palme, Ezio Formosa.

Come evidenziato nei giorni scorsi dal nostro giornale per le strutture di Sanremo e del resto della provincia, anche a Bordighera gli alberghi stanno lavorando a buon ritmo il sabato e la domenica, mentre ovviamente manca il ‘grosso’ dei turisti che possano corroborare il resto della settimana.

Il mese di luglio terminerà più o meno nello stesso modo mentre, per quanto riguarda le prenotazioni di agosto si intravede una situazione decisamente migliore. La speranza è riposta anche su settembre, soprattutto se il tempo terrà anche per la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

Formosa ha anche sottolineato che gli alberghi vogliono tenere aperto anche per il mese di ottobre ed oltre, per poter sopperire alla chiusura durante il lock down, nei mesi di marzo, aprile e maggio. Gli albergatori stanno già pensando ad una serie di pacchetti per i fine settimana anche per il turismo legato all’escursionismo in bicicletta.