Sanremo: Biancheri fiducioso per il futuro “Sarà un percorso lungo, ma la nostra città ce la farà, ne sono convinto”

La presentazione del calendario manifestazioni per l’estate 2020 è stata l’occasione anche per lanciare messaggi positivi per una ripartenza tanto attesa quanto cruciale per l’economia locale.

Gli eventi sono la chiave del turismo sanremese, insieme alla nuova campagna di marketing e comunicazione che Palazzo Bellevue ha avviato appoggiandosi ai maggiori media nazionali per un potenziale di circa un milione di visualizzazioni.

Tra i messaggi di positivo rilancio arrivati a margine della conferenza stampa c’è stato anche quello del sindaco Alberto Biancheri. “Sarà un percorso lungo, ma la nostra città ce la farà, ne sono convinto - ha dichiarato Biancheri - ma dobbiamo lavorare tutti insieme”.

Biancheri, visibilmente commosso, ha poi ripercorso anche i tre mesi di lockdown con le mai celate paure per una ripartenza che a quel tempo sembrava davvero lontana. Ora, finalmente, la Città dei Fiori può guardare al futuro puntando sugli eventi e sulle location più spettacolari e scenografiche.