Sanremo: qualità, sicurezza e location mozzafiato per il calendario manifestazioni estate 2020. Ecco tutti gli eventi (Video)

Lo aveva detto ai nostri microfoni l’assessore al Turismo, Alessandro Sindoni: “Sanremo sarà uno dei pochi Comune a proporre eventi”. E così sarà.

Questa mattina, al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, l’amministrazione ha presentato il calendario manifestazioni dell’estate 2020, una programmazione all’insegna di qualità, sicurezza e location mozzafiato. Presenti, oltre agli organizzatori, il sindaco Alberto Biancheri, l'assessore al Turismo Alessandro Sindoni e il presidente del Cda del Casinò Adriano Battistotti.

La Città della Musica non rinuncia ai concerti e sceglie villa Ormond e villa Nobel come ‘case’ per molti degli eventi che allieteranno turisti e residenti. Senza mai dimenticare la città vecchia con il cinema all’aperto in piazza Santa Brigida e le manifestazioni ai giardini Regina Elena.

Grande spazio alla musica d’orchestra e alla lirica, la novità dell’estate 2020. Ma ci sarà anche jazz, rock, pop per accontentare tutti i gusti. Sanremo guarda anche alle famiglie con eventi dedicati ai più piccoli.

Le interviste

Nei loro interventi gli assessori Alessandro Sindoni e Mauro Menozzi oltre al consigliere comunale Giuseppe Faraldi hanno sottolineato le difficoltà incontrate dopo tre mesi di lockdown con tutti i comprensibili timori per una situazione emergenziale mai vista prima. Molti i ringraziamenti ai commercianti che hanno collaborato con il Comune per l'organizzazione degli eventi e per l'applicazione della delibera 'Spazio Aperto' che permette l'allargamento dei dehors fino al 100% e la pedonalizzazione serale di alcune vie cittadine.

Gli appuntamenti prevedono prenotazione obbligatoria:

eventi estivi a Villa Ormond e Villa Nobel (non concerti dell’Orchestra Sinfonica):

Prenotazione obbligatoria esclusivamente su www.sanremo2020.eventbrite.it

Informazioni: mail: sanremo2020@nidodiragno.it; tel. / WhatsApp (lun-ven 9-13 / 15-18.30): Coop. CMC + 39 393 875 36 37

eventi Orchestra Sinfonica:

attraverso il sito dell'Orchestra www.sinfonicasanremo.it

LE LOCATION

VILLA ORMOND, inizio spettacoli ore 21.30 - Un’Estate in Villa: 9, 26, 28 luglio; 13 agosto (IIDU, Fondazione Villa Ormond,). Programma: 9 luglio, “Aguilar, Rota e Morricone: ricomincio da…tre”, direttore maestro Vito Clemente; 26 luglio: “E pensare che c’era Giorgio Gaber” (di e con Andrea Scanzi); martedì 28 luglio: “Piper’s Night Trio” con Fabio Rinaudo, Claudio De Angeli e Luca Rapazzini; giovedì 13 agosto: “Universo Mia”, direttore maestro Roberto Molinelli, vocalist Vanessa Chiappa

- Estate in Villa con Uno Gas Energia, rassegna musicale: 11, 21 luglio; 8, 28 agosto (Uno Gas Energia). Programma: 11 luglio “Tullio De Piscopo Quintet”; 21 luglio “Vincenzo Zitello Trio”; 8 agosto “Dica 33” con Vittorio De Scalzi e Zap Mangusta; 28 agosto “Paolo Fresu”

- Rassegna Nini Sappia: 12 luglio (Compagnia Stabile Città di Sanremo). Programma: commedia dialettale “Ina Man De Giancu”, commedia in tre atti di Fabrizio Dettamanti; traduzione, adattamento, regia di Anna Blangetti

- Stagione estiva 2020: 16, 23, 30 luglio; 6, 20, 27 agosto; 3,10 settembre (Orchestra Sinfonica Sanremo). Programma: 16 luglio: “Le quattro intramontabili stagioni”, direttore maestro Giancarlo De Lorenzo, violino Ksenia Milas; 23 luglio: “Ma i Beatles conoscevano Telemann?”, direttore e viola solista maestro Danilo Rossi; 30 luglio: “Una voce per Haendel”, direttore maestro Giancarlo De Lorenzo, soprano Gabriella Costa; 6 agosto: “Musical: Musica per Sognare”, direttore maestro Giancarlo De Lorenzo, vocalista Clarissa Vichi; 20 agosto: “Da Tenco a Mina via Battisti”, direttore maestro Roberto Molinelli, soprano Gabriella Costa; 27 agosto: “Piazzolla: aspettando l’Anniversario”, direttore maestro Giancarlo De Lorenzo, bandoneon Cesare Chiacchiaretta; 3 settembre: “Johann Sebastian Bach Classico e … Jazz”, direttore maestro Giancarlo De Lorenzo, violino Ettore Pellegrino; 10 settembre: “Un arrivederci con i fiati”, direttore maestro Giovanni Pompeo

- Concerto per Dodo Goya: 18 luglio (Soc. Coop. Dem'Art). Programma: sarà presente l’artista americano Scott Hamilton, considerato uno dei migliori sassofonisti di jazz mainstream al mondo, con il suo gruppo. Tutti musicisti che più volte hanno suonato e collaborato con Dodo Goya. Ingresso ad offerta libera devoluto all'associazione Famiglie Sindrome di Dravet.

- Musical I Love You: 19 luglio; 15 agosto (Soc. Coop. Dem'Art in collaborazione con la compagnia “Musical I Love You”). Programma: “Pillole in musical” con l’esecuzione di brani tratti dai film musicali più famosi in forma solista, duetti e terzetti tra cui “We will rock you”, “Rocky horror show”, “The lion king”, “Jesus Christ Superstar”, “Pinocchio”, “Moulin Rouge”, “Mamma Mia”; 15 agosto: “Perché Sanremo è Sanremo”, tributo al Festival di Sanremo

- Concerti musica lirica: 27 luglio; 16 agosto (Soc. Coop. Dem'Art). Programma: 27 luglio, “Scene e arie d’Opera”, concerto lirico con solisti e ensemble orchestrale: è un viaggio attraverso le arie più belle dell’opera italiana e straniera che ancora oggi riescono ad emozionare generazioni di appassionati; soprano Fiorella Di Luca e Elisa Balbo, mezzosoprano Teresa Romano, direttore Cesare Depaulis; 16 agosto, “Gran galà dell’Operetta”: due solisti accompagnati da un ensemble orchestrale si esibiranno in un vasto repertorio di brani e scene tratti dalle operette più amate: “La vedova allegra”, “Al Cavallino Bianco”, “Cin ci là”, ecc in un percorso che farà rivivere la sofisticata atmosfera della Belle Époque. Soprano Fiorella Di Luca, direttore Cesare Depaulis, voce recitante a cura di Sanremo Lirica

- Concerto “Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori”: 24 luglio (Associazione Note Libere, Giovane Orchestra delle Riviera dei Fiori), protagonisti gli archi e le tastiere dell’orchestra Note Libere con l’esecuzione di brani di Vivaldi, Jenkins, Vallone, Saint-Saëns, Trotta

- Rock in the Casbah, concerto “Beatrice Antolini”: 31 luglio (ass.ne Fare Musica). Programma: protagonista l’artista Beatrice Antolini, nuova voce cantautorale italiana, che ha collaborato negli anni con i musicisti tra i più noti nell’ambito della musica indipendente italiana come Manuel Agnelli, i Bluvertigo, Bugo, Velvet, Emis Killa. Nel 2018 entra a far parte della band di Vasco Rossi seguendo il rocker in qualità di polistrumentista nel Vasconostop Live Tour. Al Festival di Sanremo 2020 dirige l’orchestra per Achille Lauro

- VII Edizione “Bravo Jazz”: 1° agosto (ass.ne Fare Musica/Coop.Dem'Art). Programma: “Fabio Giachino Trio”, una delle più interessanti e blasonate realtà del panorama jazzistico non solo nazionale. La musica trae spunto dalla tradizione per proiettarsi nella contemporaneità con un linguaggio estremamente maturo; a seguire “Miki and The Red Rockets”: uno degli aspetti più rilevanti del jazz è sicuramente quello di essere caratterizzato dalla contaminazione di vari generi musicali

- “Il Tenco Ascolta”: 2 agosto (Club Tenco), ore 21

- Rassegna “Zazzarazazz”: 7, 17, 21 agosto (Centro Musicale S. Kenton). Programma: 7 agosto, “Nuovi Swingers”, Maria Cristina Riva (voce), Orchestra stabile dello Swing diretta da Freddy Colt con special guest Michele Samory (tromba); 17 agosto: “Rievocando … gli anni Venti” Clive Riche (voce), Orchestra stabile dello Swing diretta da Freddy Colt con special guest Lino Patruno (banjo), 21 agosto: “FareNight … per Dodo Goya” Valbilene Coutinho (voce), Stefano Torre (voce), ensemble dell’Orchestra stabile dello Swing special guest Andrea Dulbecco (vibrafono), Gilson Silveira (percussioni). Presentano le serate Roberto Berlini e Max Carja

- Concerti di chitarra classica del maestro Diego Campagna, “Diego Campagna in concerto”: 9, 18 agosto (Dem’Art in collaborazione con l’associazione Guitar e Friends e l’Orchestra Sinfonica). Programma: artista di fama internazionale, il maestro Diego Campagna, accompagnato da un ensemble composto da professori dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, offre al pubblico un repertorio molto coinvolgente. Programma: 9 agosto “Fandango” Diego Campagna (chitarra) e quartetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica; 18 agosto: “Tra Paganini e Morricone” Diego Campagna (chitarra), Olesya Rusina (violino) e quartetto d’archi di chitarre “Guitar & Friends” (Noemi Fontana, Paolo Sabatini, Samuele Martini, Gabriele D’Adamo)

- Tributo Lucio Battisti: 23 agosto (ass.ne ENEA Onlus/Nuovi Solidi). Programma: la band sanremese “Nuovi Solidi”, apprezzata e conosciuta quale interprete del grande cantautore, propone un “Tributo a Lucio Battisti”

- “FestivalMare Special Edition”: 29 agosto (Eccoci sas di M. Dottore). Programma: la manifestazione di gala sarà rappresentata da un vero e proprio “talk- show” in cui interverranno autorità e personalità locali, giornalisti, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo per lo più sanremesi, per parlare di turismo e prospettive future. Anche premiazioni e, quindi, presenza di persone legate alla città di Sanremo che si sono distinte per carattere umanitario, benefico e solidale durante la fase di lockdown. Previsti momenti di spettacolo

- Rassegna "Solea": 13 agosto, 4, 5, 6 settembre (CMC/Nidodiragno). Talk, reading, percorsi narrativi e libri per il “Festival della cultura mediterranea 2020”. Programma: 13 agosto, Giardini Regina Elena (centro storico): prologo “Invisibili, le città”, spettacolo con Lella Costa e Stefano Giorgi; 4 settembre, “Focus Calvino”, le parole di Italo Calvino; 5 settembre, “Omaggio a Manuel Vázquez Montalbán” riflessioni e letture dalle opere dello scrittore catalano; 6 settembre monologo teatrale “Porto a porto. Ricognizione sottomarina di un paese sbilenco”, spettacolo di e con Marina Senesi

VILLA NOBEL ore 21/21.30

- Teatro per bambini: 14 luglio (ass.ne cult. Leonardo Da Vinci) “Il bosco dei sogni congelati” (ore 21)

- Teatro per bambini: 15, 22, 29 luglio; 5, 12 agosto (associazione Oro Nero). Programma: 15 luglio, “Family Circus”, numeri circensi, esibizioni su tessuti e cerchio aereo, giocoleria e equilibrismo con Fortunello, Marbella, Mirtilla e Cirulla; 22 luglio “Le Cirque du Chef” spettacolo di un bizzarro cuoco e della sua aiutante tra giocoleria, equilibrismo, verticalismo e gigantesche bolle di sapone, ambientato in una pazza cucina; 29 luglio: “Il magico mondo del circo” con il clown Rimorchio e Gli equilibri di Amaranta, numeri di equilibrismo, acrobatica e magia per bambini; 5 agosto; “Circonfusione” con il duo Squilibrio e Fortunello, acrobazie, spettacolari equilibri, giocoleria di coppia, luminosa e infuocata; 12 agosto: “Oniveres e Sharon”: Oniveres illusionista e prestigiatore, Sharon, fachira, presentano uno spettacolo di magia, grandi illusioni e fachirismo (tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21)

- Animazioni per bambini: 21, 28 luglio; 3, 10, 17 agosto (I.so Soc. Coop. Onlus). Programma: 21 luglio: “Tutti all’arrembaggio … pirati”, un veliero ci porterà nel magico mondo della Filibusta dove tra strane magie, canzoni e divertimenti esperimenti, verrà trovato un magico tesoro; 28 luglio: “Metti una sera… un Mago sul palco”, un’ora di divertimento con ritmi coinvolgenti e originali; 3 agosto: “I Sogni son Desideri”, il viaggio di un adulto che ripercorre la vita per dimostrare come con costanza, perseveranza e un tocco di magia, si possano realizzare i propri sogni; 10 agosto: “The Clown Must go on”, un adulto vuole affrontare il mondo con un linguaggio universale, quello del proprio bambino interiore; 17 agosto: “Bolle in pentola”, un cuoco inventa un piatto magico fatto di bolle di tutti i tipi e magia, una delizia per tutti i palati (tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21)

- Spettacoli per bambini: 24-25 luglio, 29 agosto (Uno Gas Energia). Programma: 24-25 luglio, Alice nel paese delle meraviglie, musical per bambini; 29 agosto: The Dad Man, spettacolo di magia (gli spettacoli iniziano alle ore 21.30)

- Favole in piazza: 27 luglio (Compagnia "I Cattivi di Cuore"). Il 2020 è l’anno delle celebrazioni dei 100 anni della nascita di Gianni Rodari: sei bizzarri personaggi si incontrano in un’ipotetica piazza di un paese fantasioso e colorato, portando alla vita i personaggi e le situazioni ironiche e bizzarre delle storie rodariane (ore 21)

- Teatro per bambini: 4 agosto (coop. Soc. Bell Beyond 2). Programma “Hero Story”: il mondo delle fiabe e dei super eroi viene portato in scena da ballerini, attori e cantanti. Per vivere insieme i momenti più belli e le canzoni più famose dei film e dei cartoni con cui siamo cresciuti e quelli con cui crescono i nostri bambini (ore 21)

Location varie

- Specchio acqueo Sanremo, ore 10, regate veliche: 17, 18, 19 e 21, 22, 23 luglio (Yacht Club Sanremo). Programma: dal 17 al 19 luglio, regata velica selezione zonale al Campionato mondiale e italiano Classe Optimist; dal 21 al 23 luglio: regata velica internazionale Classe 420

- piazza Borea D'Olmo, cinema all’aperto: dal 26 luglio al 26 agosto il lunedì, il martedì e il mercoledì (Ariston srl), ore 21.30. Info: www. aristonsanremo.com

- p.zza S.Brigida, “Cinema sotto le stelle”: 16, 23, 30 luglio; 6, 20, 27 agosto (ass.ne Pigna Mon Amour). Programma: 16 luglio: “La donna elettrica” di Benedokt Erlingsson; 23 luglio “Room” di Lenny Abrahamson; 30 luglio: Shoplifters di Hirokazu Kore-eda; 6 agosto “La stangata” di George Roy Hill; 20 agosto: “The departed” di Martin Scorsese; 27 agosto “Bohemian rhapsody” di Bryan Singer (tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 21.30)

- San Romolo, “Festival dei Boschi”: 8 agosto alle ore 17, 9 agosto alle ore 9, (associazione Popoli in Arte), manifestazione ecologica, culturale e sociale che valorizza in modo originale e sostenibile il territorio con escursioni naturalistiche, laboratori artistici, sportivi, musicali e monologhi teatrali

- “Grandi autori a casa tua”, web: luglio, agosto, settembre. Programma: rassegna letteraria sul web che coinvolge cinque comuni: Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti, Sasso di Bordighera con il giardino di Irene Brin. La rassegna permette di entrare nelle case di alcuni dei protagonisti più significativi della cultura, dalla televisione, dell’arte, del cinema e della scuola italiana

- “Saldi di Gioia”, centro città: 15,16 agosto (Confcommercio Sanremo), dalle ore 9

- “A tavola sul Porto Vecchio”, Porto Vecchio: 7, 8, 9 settembre (ore 21). Organizzata da Confartigianato in collaborazione con i locali siti sul porto vecchio: verranno proposti piatti i tipici della tradizione ligure che potranno essere consumati nella zona di porto vecchio, dove verranno allestite aree di ristoro

AGENDA EVENTI GIORNO PER GIORNO

AGENDA LUGLIO

Giovedì 9

ore 21.30 Villa Ormond – Fondazione IIHL / Un’Estate in Villa – Concerto Orchestra Sinfonica di Sanremo “Aguiar, Rota e Morricone: ricomincio da…tre”

Sabato 11

ore 21.30 Villa Ormond – Unogas Energia – Concerto “Tullio De Piscopo Quintet”

Domenica 12

ore 21.30 Villa Ormond – Compagnia Stabile Città di Sanremo – Commedia dialettale “Ina man de giancu”

Martedì 14

ore 21.00 Villa Nobel – Ass. Cult. Leonardo Da Vinci – Teatro per bambini “Il bosco dei sogni congelati”

Mercoledì 15

ore 21.00 Villa Nobel – Associazione OroNero – Circus Time 2020 “Family Circus”

Giovedì 16

ore 21.30 Villa Ormond – Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto “Le quattro intramontabili Stagioni”

ore 21.30 Piazza Santa Brigida – Ass.ne Pigna Mon Amour – Cinema sotto le Stelle “La donna elettrica”

Da venerdì 17 a domenica 19

ore 10.00 Specchio acqueo Sanremo – Yacht Club Sanremo – Regate Veliche cl. Optimist

Sabato 18

ore 21.30 Villa Ormond – Dem’Art – Serata per Dodo Goya – Concerto “Scott Hamilton Quintet”

Domenica 19

ore 21.30 Villa Ormond – Dem’Art – Compagnia Musical I Love You “Pillole di Musical”

Martedì 21

ore 21.30 Villa Ormond – Unogas Energia – Concerto “Vincenzo Zitello Trio”

ore 21.00 Villa Nobel – Teatro dei Mille Colori – Spettacolo per bambini “Tutti all’Arrembaggio…Pirati”

Da martedì 21 a giovedì 23

ore 10.00 Specchio acqueo Sanremo – Yacht Club Sanremo – Regate Veliche cl. 420

Mercoledì 22

ore 21.00 Villa Nobel – Associazione OroNero – Circus Time 2020 “Le Cirque du Chef”

Giovedì 23

ore 21.30 Villa Ormond – Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto “…Ma i Beatles conoscevano Telemann?”

ore 21.30 Piazza Santa Brigida – Ass.ne Pigna Mon Amour – Cinema sotto le Stelle “Room”

Venerdì 24

ore 21.30 Villa Ormond – Ass.ne Note Libere – Concerto “Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori - Note Libere”

ore 21.30 Villa Nobel – Unogas Energia – Musical per bambini “Alice nel Paese delle Meraviglie”

Sabato 25

ore 21.30 Villa Nobel – Unogas Energia – Musical per bambini “Alice nel Paese delle Meraviglie”

Domenica 26

ore 21.30 Villa Ormond – Fondazione IIHL / Un’Estate in Villa – Spettacolo teatrale “E pensare che c’era Giorgio Gaber” di e con Andrea Scanzi (*)

Lunedì 27

ore 21.00 Villa Nobel – Compagnia Teatrale I Cattivi di Cuore – Celebrazioni Gianni Rodari – Spettacolo per bambini “Favole in Piazza”

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

ore 21.30 Villa Ormond – Dem’Art – Ass.ne Sanremo Lirica / Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto lirico “Scene e arie d’Opera”

Martedì 28

ore 21.00 Villa Nobel – Teatro dei Mille Colori – Spettacolo per bambini “Metti una sera…un Mago su un palco”

ore 21.30 Villa Ormond – Fondazione IIHL / Un’Estate in Villa – Concerto “Piper’s Night Trio” con Fabio Rinaudo, Claudio De Angeli e Luca Rapazzini

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Mercoledì 29

ore 21.00 Villa Nobel – Associazione OroNero – Circus Time 2020 “Il Magico mondo del Circo”

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Giovedì 30

ore 21.30 Villa Ormond – Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto “Una Voce per Haendel”

ore 21.30 Piazza Santa Brigida – Ass.ne Pigna Mon Amour – Cinema sotto le Stelle “Shoplifters”

Venerdì 31

ore 21.30 Villa Ormond – Ass.ne Fare Musica – Concerto “Beatrice Antolini”



AGENDA AGOSTO

Sabato 1

ore 21.30 Villa Ormond – Ass.ne Fare Musica / Dem’Art – Vetrina Rassegna “Bravo Jazz” con Fabio Giachino Trio e Miki and The Red Rockets

Domenica 2

ore 21.00 Villa Ormond – Club Tenco – Concerto “Il Tenco Ascolta” (*)

Lunedì 3

ore 21.00 Villa Nobel – Teatro dei Mille Colori – Spettacolo per bambini “I Sogni son Desideri”

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Martedì 4

ore 21.00 Villa Nobel – Bell Beyond 2 – Spettacolo per bambini “Hero Story”

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Mercoledì 5

ore 21.00 Villa Nobel – Associazione OroNero – Circus Time 2020 “Circonfusione”

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Giovedì 6

ore 21.30 Villa Ormond – Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto “Musical: Musica per Sognare”

ore 21.30 Piazza Santa Brigida – Ass.ne Pigna Mon Amour – Cinema sotto le Stelle “La stangata”

Venerdì 7

ore 21.30 Villa Ormond – Festival della Canzone Jazzata “Zazzarazzaz” – Special guest Michele Samory

Sabato 8

ore 17.00 San Romolo – Ass.ne Popoli in Arte – “Festival dei Boschi”

ore 21.30 Villa Ormond – Unogas Energia – Concerto “Dica 33” con Vittorio De Scalzi e Zap Mangusta

Domenica 9

ore 09.00 San Romolo – Ass.ne Popoli in Arte – “Festival dei Boschi”

ore 21.30 Villa Ormond – M° Diego Campagna / Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto “Fandango”

Lunedì 10

ore 21.00 Villa Nobel – Teatro dei Mille Colori – Spettacolo per bambini “The Clown Must go On”

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Martedì 11

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Mercoledì 12

ore 21.00 Villa Nobel – Associazione OroNero – Circus Time 2020 “Onireves e Sharon”

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Giovedì 13

ore 21.30 Villa Ormond – Fondazione IIHL / Un’Estate in Villa – Concerto Orchestra Sinfonica di Sanremo “Universo Mia”

ore 21.30 Giardini Regina Elena (Centro Storico) – C.M.C./Nidodiragno – Spettacolo con Lella Costa e Stefano Giorgi “Invisibili, le città” (*)

Sabato 15

ore 09.00 Centro città – Confcommercio Sanremo – “Saldi di Gioia”

ore 21.30 Villa Ormond – Soc. Coop. Dem’Art – Tributo al Festival “Perché Sanremo è Sanremo”

Domenica 16

ore 09.00 Centro città – Confcommercio Sanremo – “Saldi di Gioia”

ore 21.30 Villa Ormond – Dem’Art – Ass.ne Sanremo Lirica / Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto lirico “Gran gala dell’Operetta”

Lunedì 17

ore 21.00 Villa Nobel – Teatro dei Mille Colori – Spettacolo per bambini “Bolle in Pentola”

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

ore 21.30 Villa Ormond – Festival della Canzone Jazzata “Zazzarazzaz” – Special guest Lino Patruno

Martedì 18

ore 21.30 Villa Ormond – M° Diego Campagna / Olesya Rusina / Guitar & Friends – Concerto “Tra Paganini e Morricone”

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Mercoledì 19

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Giovedì 20

ore 21.30 Villa Ormond – Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto “Da Tenco a Mina via Battisti”

ore 21.30 Piazza Santa Brigida – Ass.ne Pigna Mon Amour – Cinema sotto le Stelle “The departed”

Venerdì 21

ore 21.30 Villa Ormond – Festival della Canzone Jazzata “Zazzarazzaz” – Special guest Andrea Dulbecco e Gilson Silveira

Domenica 23

ore 21.30 Villa Ormond – Ass.ne Enea / Nuovi Solidi – Concerto “Tributo a Lucio Battisti”

Lunedì 24

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Martedì 25

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Mercoledì 26

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Giovedì 27

ore 21.30 Villa Ormond – Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto “Piazzolla: aspettando l’Anniversario”

ore 21.30 Piazza Santa Brigida – Ass.ne Pigna Mon Amour – Cinema sotto le Stelle “Bohemian rhapsody”

Venerdì 28

ore 21.30 Villa Ormond – Unogas Energia – Concerto “Paolo Fresu Devil Quartet”

Sabato 29

ore 21.30 Villa Ormond – Eccoci s.a.s. – Talk Show “Festivalmare Special Edition”

ore 21.30 Villa Nobel – Unogas Energia – Spettacolo di magia “The Mad Man”

(*) ingresso a pagamento



AGENDA SETTEMBRE

Giovedì 3

ore 21.30 Villa Ormond – Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto “J.S. Bach Classico e…Jazz”

Venerdì 4

ore 21.30 Villa Ormond – C.M.C. / Nidodiragno – Rassegna letteraria “Solea – Festival della Cultura Mediterranea” (*)

Sabato 5

ore 21.30 Villa Ormond – C.M.C. / Nidodiragno – Rassegna letteraria “Solea – Festival della Cultura Mediterranea” (*)

Domenica 6

ore 21.30 Villa Ormond – C.M.C. / Nidodiragno – Rassegna letteraria “Solea – Festival della Cultura Mediterranea” (*)

Lunedì 7

ore 21.00 Zona Porto Vecchio – Confartigianato Imperia – “A Tavola sul Porto Vecchio”

Martedì 8

ore 21.00 Zona Porto Vecchio – Confartigianato Imperia – “A Tavola sul Porto Vecchio”

Mercoledì 9

ore 21.00 Zona Porto Vecchio – Confartigianato Imperia – “A Tavola sul Porto Vecchio”

Giovedì 10

ore 21.30 Villa Ormond – Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto “Un arrivederci con i fiati”

(*) ingresso a pagamento