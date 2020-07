“La sorprese non finiscono mai e non c’è bisogno essere alla guida di un'autovettura per creare un danno ai disabili”.

Interviene in questo modo Ernesto Basso, degli ‘Amici dei Disabili’ di Ventimiglia, che si è trovato il parcheggio dedicato ai portatori di handicap di un supermercato, occupato da merce che è stata scaricata.

“Arrivato a questo punto – conclude Basso - non chiediamo neanche le scuse del negozio... non c'è niente da aggiungere”.