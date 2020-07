Sanremo: tampona l'auto della Scuola Guida al rondò Garibaldi e finisce contro un paletto di cemento (Foto)

Incidente nella tarda mattinata di oggi all'imbocco del rondò Garibaldi da corso Cavallotti. Una giovane scooterista ha tamponato l'auto della Scuola Guida per poi carambolare contro un paletto di cemento a bordo strada.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce Rossa insieme all'automedica del 118 per soccorrere la giovane che, per fortuna, non ha riportato ferite gravi. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale per la ricostruzione dell'incidente e la gestione del traffico durante i soccorsi.

Foto di Tonino Bonomo