Sanremo: serie di guasti e rotture di tubazioni in città, al lavoro gli operai ed i tecnici Amaie

Si sono registrati alcuni piccoli guasti e rotture delle tubazioni, in diverse zone di Sanremo nel corso della mattinata. Disagi questa mattina in via Duca degli Abruzzi. Poco prima delle 8 l’acqua ha invaso parzialmente la via arrivando fino in via delle magnolie. Da diverse ore sono al lavoro gli operai della Amaie e della impresa Marino. Il problema è stato rapidamente localizzato a lato della perdita. Entro alcune ore il guasto dovrebbe essere riparato. Non è stato necessario interrompere l'erogazione dell'acqua nelle palazzine circostanti.