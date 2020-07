Ricorsi rigettati e conseguenze sul servizio idrico imperiese: AIGA "Portata circoscritta agli aspetti tariffari"

"L’esito di questi ultimi ricorsi pendenti attualmente avanti al TAR Liguria resta, pertanto, del tutto impregiudicato anche a fronte delle sentenze in oggetto, sentenze che, peraltro, la scrivente società si riserva di impugnare per revocazione, ove, in esito agli approfondimenti legali in corso, se ne ravvisino i necessari presupposti".



Così AIGA S.p.A. chiarisce l’effettiva portata delle sentenze del Consiglio di Stato sulle ultime vicende dei contenziosi in essere riguardanti la gestione dei servizi idrico nell’ATO Ovest Imperiese (NE ABBIAMO PARLATO IN QUESTA NOTIZIA).