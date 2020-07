Dal Principato di Monaco: tre nuovi casi di Coronavirus, colpita un'intera famiglia ora in sorveglianza casalinga

Tre nuovi casi positivi di Covid-19 quest’oggi nel Principato di Monaco. Sono tutti membri di una famiglia residente e che sono stati confinati in casa, in conformità con il protocollo decretato dalle autorità sanitarie monegasche.

I tre sono tutti curati nell’ambito della sorveglianza attiva casalinga. In totale sono sei le persone che vengono curate dall'Home Monitoring Center. Con i tre nuovi contagiati, il bilancio nel Principato si attesta quindi a 106 persone colpite dal Coronavirus.

Non c’è però più alcun paziente ricoverato in ospedale in relazione al Covid-19.