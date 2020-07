Sanremo: il caso dopo le dimissioni di Sergio Tommasini, il pensiero di 'Liguria Popolare'

Sergio Tommasini è partito questo pomeriggio per la Costa d’Avorio, dove ha assunto il ruolo di amministratore delegato di una importante società italiana e sarà fuori Italia per alcuni anni.

Continuerà comunque a svolgere il ruolo di responsabile di Liguria Popolare a Sanremo, contribuendo a far crescere il nostro progetto civico anche da remoto. Conseguenza di tale scelta è, ovviamente, il non poter rimanere in consiglio comunale.

“In un primo momento - gli uffici comunali avevano indicato la nostra Monica Albarelli come sostituta, ma dopo un riconteggio dei voti, il seggio è spettato alla Lega. Grazie alla recente adesione di Andrea Artioli il nostro gruppo rimane a due consiglieri. Tanti auguri a Sergio per la nuova esperienza professionale”.