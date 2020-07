Limone Piemonte: gli eventi del primo weekend di luglio, sabato la ‘Transalp history’ in bici attraverso i forti sabaudi

Riparte l’estate limonese con un ricco cartellone di eventi e iniziative legate al mondo dell’outdoor, per offrire ai turisti e agli escursionisti un ventaglio di attività all’aria aperta e conoscere il territorio nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19.

Venerdì prossimo il centro storico ospiterà il laboratorio creativo “Divertiamoci con i giochi di una volta”: animazione per bambini e ragazzi dalle 14.30 alle 17. Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone (0171.92319 - info@scuolascilimone.it).

Sabato gli amanti delle escursioni in bicicletta potranno prendere parte alla “Transalp History”, uno spettacolare circuito ad anello a quota 2.000 metri attraverso i Forti Sabaudi di fine Ottocento situati sul Colle di Tenda. Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 8 nel piazzale di fronte a Bottero Ski, con salita in quota in cabinovia alle 8.45. Due i ristori lungo il percorso, alle 11.30 e alle 14.30, per poi tornare a Limone intorno alle 16.

L’itinerario di 30 km si snoda attraverso panorami mozzafiato su strade bianche e sentieri di facile percorrenza. Previste categorie distinte per mountain bike e bicilette elettriche. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di massimo 10 persone, con partenze scaglionate per poter rispettare le distanze di sicurezza imposte dalle misure di contenimento dell'emergenza Coronavirus.

Info: www.limone-on.com.

Per tutta l’estate grandi e piccini potranno approcciare con il mondo dell’equitazione grazie agli istruttori de La Canunia in zona Maneggio e dell’Ippica Saluzzese a Limonetto, che propongono escursioni in montagna accompagnati da una guida, lezioni individuali e collettive, scuola di escursionismo e corsi di formazione per guide equestri ambientali. Per info: La Canunia (Michael 349/7947739) - Ippica saluzzese 329.1227776