Ventimiglia: l'ente 'Agosto Medievale' ricorda Mario Blanco con le sue parole nel quarantennale della manifestazione

Il Presidente ed il Consiglio direttivo dell’Ente Agosto Medievale di Ventimiglia ci hanno scritto per esprimere alla famiglia Blanco le più sentite condoglianze per l’improvvisa perdita che l’ha colpita negli affetti più cari.

Hanno voluto ricordare l’amico Mario Blanco, fondatore dell’Agosto Medievale, con le sue parole in occasione del quarantennale della manifestazione: “In questo 40° anniversario della fondazione dell'Agosto Medievale, non posso non ricordare tutti coloro che mi furono vicini quando, in qualità di Presidente dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, fui pure presidente del comitato della manifestazione. Pertanto nel voler sentitamente ringraziare non solo il comitato di allora, desidero estendere tale mio sentimento all'Ente Agosto Medievale a tutti i presidenti dei Sestieri, ai figuranti, a coloro che lavorano in sordina per il loro Sestiere e che dal lontano 1975 ad oggi hanno dato tutto se stessi con infinito encomiabile impegno per la riuscita della manifestazione. Tanti, tanti auguri con un indimenticabile magnifico ricordo”.