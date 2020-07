Sanremo: rifiuti abbandonati sulla spiaggia, la risposta di Amaie Energia ad un lettore

In merito alla ‘Lettera al Direttore’ pubblicata oggi sul nostro giornale Amaie Energia precisa quanto segue.

“La segnalazione è giunta ai nostri uffici lunedì 29 giugno, ed è stata presa in carico nonostante la signora che l'ha effettuata non abbia lasciato nome e recapito telefonico per poterla informare degli esiti. Questa mattina, mercoledì 1 luglio, è stato effettuato l'intervento di pulizia dell'area come da foto allegata.

Le segnalazioni dei cittadini sono sempre utili e ben accolte, e Amaie Energia interviene nel tempo più breve possibile compatibilmente con la disponibilità del personale adibito al servizio richiesto. Cogliamo però l'occasione per ricordare, nonostante l'eccezione fatta in questo caso, che per essere prese in considerazione le segnalazioni devono essere effettuate fornendo il nome e un recapito telefonico, al fine di essere eventualmente ricontattati per fornire ulteriori informazioni utili allo svolgimento del servizio richiesto.

Ricordiamo inoltre che da oggi, primo luglio, il servizio di Call Center avrà il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 13.30”.