Un'E...state in sicurezza per Taggia: scatta protocollo anti Covid-19 per le manifestazioni

Parola d'ordine 'sicurezza' per l'estate del comune di Taggia. Il concetto è stato più volte ribadito dall'assessore al turismo, Barbara Dumarte nel corso della presentazione degli eventi estivi di luglio (PER IL CALENDARIO COMPLETO VI RIMANDIAMO ALLA FOTO NELLA GALLERY IN FONDO ALL'ARTICOLO ndr).

La manifestazioni estive ci saranno ma il Comune chiede massima collaborazione a cittadini e turisti per rispettare le regole anti Covid-19. Da parte sua l'amministrazione ha stabilito un protocollo per tutti gli eventi: numero chiuso, steward all'ingresso (e all'uscita) per accompagnare le persone al posto (le sedie saranno igienizzate), obbligo di disinfettarsi le mani e di indossare la mascherina (soltanto in fase di spostamento verso il posto a sedere ma non durante lo spettacolo) e infine vietano spostare la sedia assegnata, evitando di creare assembramenti.

Aspetti che saranno controllati nel corso della serata dai ragazzi del servizio civile. I giovani volontari ovviamente non saranno soli in quanto sarà garantita anche la presenza della Polizia Locale e dei Carabinieri. Il lockdown ha imposto un cambio di progettualità per i volontari che si sono messi a disposizione dell'amministrazione tabiese per uno svolgimento in sicurezza delle manifestazioni.

"Creare eventi è stato impegnativo. C'è un grande lavoro sia sotto il piano economico che di sicurezza. - ha confermato l'assessore Dumarte - Abbiamo rielaborato il calendario per avere comunque un'offerta ricca, capace di rendere protagonista tutto il territorio, ancora più degli anni passati. Ne è un chiaro esempio rassegna di cinema all'aperto, (3 cuori e uno schermo, dal giovedì al sabato su Levà, Arma di Taggia e Taggia - LINK) con cui speriamo di accontentare tutte le tipologie di gusto di cittadini e turisti. Verrà garantito anche il trenino così come ci sarà la filodiffusione sul lungomare (LINK). Tante piccole iniziative per regalare una sensazione di normalità in questa estate. Non ci dimentichiamo il periodo buio vissuto nei mesi scorsi ma siamo pronti in piena sicurezza a fare la nostra parte".

Un calendario estivo che è stato riorganizzato a causa anche delle disponibilità economiche riviste al ribasso per permettere al Comune di Taggia di fronteggiare l'emergenza sanitaria con interventi concreti a sostegno di cittadini e attività commerciali. Nonostante questo, grazie ad un lavoro di concerto, l'amministrazione comunale ha realizzato un calendario eventi. Un'opera che porta la firma anche di: Chiara Cerri, vicesindaco e assessore alle attività produttive; Laura Cane presidente del consiglio comunale con delega alla cultura; Raffaello Bastiani, consigliere comunale con delega allo sport.

"Come vicesindaco posso dirvi che abbiamo fatto un buon lavoro, siamo soddisfatti purché questo calendario propone eventi su tutto il territorio in sicurezza. - rimarca Chiara Cerri - Non abbiamo rinunciato alla fiera storica della Santissima Trinità e quindi verrà svolta anche la Fiera di San Erasmo (26 luglio). Con lo stesso spirito avremo anche Arma in Festa (12 luglio) con la Confesercenti che ci ha proposto un progetto attualmente già al vaglio del Prefetto. Dove possiamo favorire ripresa della normalità cerchiamo di farlo. Ne è un esempio la passeggiata ridisegnata dai dehor allargati. Abbiamo dovuto pertanto ridisegnare gli spazi per le manifestazioni commerciali che aiutano non solo gli espositori ma anche tutti i nostri negozi e quindi ci stiamo organizzando per alcuni eventi come la rassegna Artigianato Sotto le stelle (Ogni giovedì sul lungomare)".

"Avevamo impostato una bella estate ma con la situazione post lockdown abbiamo dovuto rivedere tutto in fretta. - conferma anche la responsabile della cultura, Laura Cane - Ognuno di noi ha cercato di infilarsi nelle pieghe di quello che la normativa ci permetteva di fare. La cultura sarà nelle piazze ma c'è voluta attenzione per la sicurezza. Ci saranno serate che vanno dal teatro alla musica classica, al jazz e offriranno anche qualcosa di più divertente. Chiediamo collaborazione da parte di cittadini e turisti che verranno alle nostre serate che ricordo sono tutte a titolo gratuito. Il primo appuntamento del calendario sarà culturale e si terrà domani, mercoledì 1° luglio, con la rassegna Frequenze 20.0 (presentata ieri dal M° Giorgio Revelli - LINK). Sempre in ambito culturale da segnalare la ripresa anche delle visite guidate con Raffaella Asdente alla scoperta di Taggia e del suo unico 'Centro Storico' nonché la riapertura del Castello, di Villa Curlo e dei suoi incantevoli giardini.

Grandi assenti quest'anno saranno tutti gli eventi di massa. Come avevamo annunciato tanti appuntamenti sono stati rimandati al 2021 non essendoci gli estremi per garantire uno svolgimento in sicurezza: la Festa della Ciliegia, il Carnevale Estivo o i fuochi d'artificio così come i lumini a Sant'Erasmo (Confermate invece la cerimonia religiosa e la fiera - 26 luglio), solo per citarne alcuni.