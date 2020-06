Un dj per il lungomare di Arma di Taggia: Master Dbj curerà la filodiffusione

Un dj per la filodiffusione su Arma di Taggia. L'idea è stata approvata dalla giunta del sindaco Mario Conio e fino a settembre, ogni giorno, sul lungomare armese si potrà ascoltare una selezione musicale curata da Master Dbj.

Pierangelo Crescente è un dj che ha iniziato tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. La sua passione per la cultura della musica e del clubbing l'hanno portato a essere oggi un affermato professionista, molto conosciuto tra le discoteche locali e non solo. L'ufficio turismo e manifestazioni di Taggia ha deciso di affidarsi al suo orecchio e alle sue mani per garantire una selezione musical di qualità sul lungomare.

La filodiffusione è stata attivata da pochi giorni e sta già riscuotendo apprezzamenti in questa strana estate post lockdown. La musica viene proposta in due fasce orarie dalle 10 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 22.30. "Abbiamo concordato con l'amministrazione di partire con questi orari. Più andremo avanti nell'estate più si potrà eventualmente pensare di allungare, ad esempio nei weekend, per i giovani ma per il momento vogliamo vedere la risposta di tutta la cittadinanza su luglio" - spiega Master Dbj.

Quale musica si potrà ascoltare sul lungomare? "Al mattino proporrò un genere più morbido, senza disdegnare classici degli anni '70 e '80 sia italiani che stranieri e anche magari musica come Giovanni Allevi e Ludovico Einaudi o una 'What a wonderful world" di Louis Armstrong per accompagnare la mattinata. - sottolinea - Poi il ritmo andrà a salire, strizzando l'occhio a tutte le hit del momento, penso alla nuova di Fedez, o i Boomdabash con Alessandra Amoroso o perchè no anche Elodie. Al pomeriggio invece proporrò tanti pezzi degli anni '90 e 2000. Poi, verso sera, per l'ora dell'aperitivo, anni '80, come 'I like Chopin' dei Gazebo o 'Bandolero' di Paris Latino. Ci sarà anche tantissima musica italiana".