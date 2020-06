Eventi estivi a Sanremo: questa mattina il sopralluogo nelle location, venerdì la presentazione del calendario

L’estate di Sanremo sta entrando nel vivo. In questi giorni le presenze in città si sono moltiplicate con buona soddisfazione degli operatori e incassi più che soddisfacenti per il Casinò.

L’assessorato al Turismo guidato da Alessandro Sindoni è quindi pronto per presentare ufficialmente le manifestazioni dell’estate 2020. Questa mattina il vice sindaco, insieme agli organizzatori e ai responsabili del Comune, ha effettuato un sopralluogo nelle diverse location che ospiteranno le manifestazioni in piena sicurezza. Sanremo non vuole rinunciare all’estate e, come ha detto lo stesso Sindoni ai nostri microfoni (leggi la notizia cliccando QUI), sarà “uno dei pochi Comuni a fare manifestazioni”. Ville, piazze e parchi saranno utilizzati per proporre eventi in sicurezza.

Intanto il calendario manifestazioni di Sanremo per l’estate 2020 è prossimo alla presentazione ufficiale in programma venerdì (orario ancora da definire) al Casinò.