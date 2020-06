Milano-Sanremo 2020: in settimana la Rcs sarà in città per un sopralluogo e una riunione con il Comune in vista della gara

Sono giorni decisivi per il destino della Milano-Sanremo 2020. Saltata la ‘Classicissima di Primavera’ per via dell’emergenza covid-19, Comune e RCS sono al lavoro per trovare un piano B. L’ipotesi Ferragosto sembra non piacere per via della concomitanza con uno dei giorni clou per il turismo locale, si studia quindi una soluzione che possa accontentare tutti.

All’inizio della prossima settimana (presumibilmente martedì) RCS sarà in Riviera per un sopralluogo sul percorso della Milano-Sanremo, mentre giovedì sarebbe in programma una riunione con il Comune per pianificare i dettagli della corsa.

Molto è ancora da limare, ma le parti sembrano vicine a trovare una soluzione che possa accontentare tutti.