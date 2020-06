Santo Stefano al Mare: sul lungomare e parte del centro storico il comune installerà la filodiffusione

Il Comune di Santo Stefano al Mare vuole allietare i momenti di relax dei propri turisti e, in questa estate un po’ diversa dal solito visto il periodo post Covid-19, ha deciso di installare un servizio di filodiffusione sul lungomare.

La musica, che accompagnerà residenti e turisti tra la sede del Comune ed il civico 40 di lungomare Colombo, sarà installata anche nella zona del centro storico (via Roma, piazza Cavour e piazza Saffi).

La decisione presa dall’Amministrazione comunale, in un momento particolarmente difficile sul piano economico, lancia una serie di iniziative come questa per valorizzare il paese, contribuendo a dare il massimo risalto alle attività commerciali presenti, per il rilancio del turismo e la conseguente ricaduta positiva in termini economici sui settori produttivi locali.