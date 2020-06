Taggia: iniziato il cantiere di regione Bruxiae, oggi aprirà il bypass pedonale (Foto e video)

La sfida principale è riuscire a realizzare in tempi celeri una nuova strada che permetta il transito dei mezzi e delle persone ponendo fine all'isolamento iniziato lo scorso dicembre. Una risposta attesa da 7 famiglie che vivono questa condizione di disagio da quando è completamente franata la vecchia strada a lato del torrente Argentina.





Nelle scorse settimane il Comune ha ripreso in mano la situazione dopo lo stop forzato per via dell'emergenza sanitaria, formalizzando tutti gli atti di esproprio necessari per entrare in possesso di parte delle campagne che serviranno a dare vita alla nuova viabilità.



Durante la fase dei lavori verrà lasciata la pista a lato cantiere sulla vecchia via. In questa fase temporanea non si potrà transitare con scooter o altri mezzi, né sul corridoio pedonale aperto oggi (dove sono stati posizionati alcuni blocchi dissuasori) né tantomeno sul sentiero tra le campagne utilizzato negli ultimi mesi che diventa a tutti gli effetti area cantiere. Questo significa che le persone potranno continuare a posteggiare i propri mezzi come hanno fatto fino ad ora a lato torrente ma per gli spostamenti verso le abitazioni dovranno procedere a piedi ancora per qualche tempo.