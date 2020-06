Caos sulle autostrade da e verso la Liguria: il presidente del Piemonte Cirio "Lavori andavano fatti durante il lockdown"

"Ogni volta che faccio una coda per un lavoro pubblico, mi chiedo perché questo non sia stato fatto durante il lockdown: è una follia. Abbiamo avuto mesi di autostrade ferme, cioè senza viaggiatori. In più nelle nostre ordinanze i cantieri per le strade erano tutti autorizzati, quindi questi interventi potevano farsi prima". Così il presidente del Piemonte Alberto Cirio è intervenuto a 'Centocittà' su Rai Radio Uno sulle lunghe code che si sono verificate nel weekend sulle autostrade, in particolare tra Piemonte e Liguria.

"Anche adesso che sento le motivazioni, 'lo facciamo per la vostra sicurezza' dico 'va bene', ma lo si poteva fare tranquillamente tre mesi fa senza creare disagio alle persone e al turismo che sta così faticosamente ripartendo", ha aggiunto Cirio.

Il governatore piemontese è intervenuto ai microfoni anche sulla questione del sovraffollamento dei treni dei mare, in particolare sulle diverse regole in vigore in Piemonte e Liguria per gli spostamenti su binari. "Immaginate - ha detto - un Milano/Genova o Torino/Savona: parte con 40 persone per carrozza e quando arriva in Liguria (dove il numero di persone non è contingentato, ndr) queste possono essere 80". Il Piemonte ha quindi deciso di attivare la Conferenza delle Regioni per "un confronto tra quelle del nord ovest: le misure contro il Covid devono avere omogeneità territoriale, andando al di sopra delle differenze tra Regioni e Province".