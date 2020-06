Bordighera: al circolo della città delle palme riprendono giovedì i tornei di bridge con tutti i protocolli anti Covid

L'associazione ‘Bridge Bordighera’ riprenderà da giovedì prossimo a organizzare anche i tornei, compresi quelli di burraco che sono già iniziati dal 16 giugno scorso.

I tornei di bridge saranno organizzati nel pieno rispetto dei protocolli d'indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi di contagio da Covid-19. In particolare:

- distanziamento fisico fissato in almeno 1 m tra le persone;

- igienizzazione delle mani attraverso dispenser di gel idroalcolici;

- lavaggio e pulizia igienizzante;

- utilizzo di attrezzi di gioco nuovi o provenienti da opportuna quarantena;

- utilizzo delle mascherine protettive per tutti i giocatori

- determinazione a distanza della temperatura corporea.

Per ragioni organizzative (preparazione dei tavoli, accesso contingentato alla sedi di gara) è obbligatoria la prenotazione al numero 339 7711009. Tutti i tornei sono organizzati all'aperto presso la terrazza del circolo.

Nella foto un tavolo completo (molto più grande) anti Covid-19.