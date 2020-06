Sanremo: il Consigliere Daniele Ventimiglia "34 minuti di incontro con il Sindaco non fanno presagire nulla di buono"

“I 34 minuti di tempo concessi dal Ministro alle infrastrutture De Micheli alla nostra amministrazione, non potranno di certo colmare il gap in negativo che tutte le nostre infrastrutture liguri stanno affrontando e conseguentemente subendo”.

Interviene in questo modo il Consigliere comunale sanremese della Lega, Daniele Ventimiglia, commentando l’incontro di oggi tra il Sindaco Biancheri ed il Ministro De Micheli. “E' necessario – prosegue - che il Governo si adoperi immediatamente affinché il tessuto turistico della nostra città, ma in realtà di tutta la nostra provincia e regione, non muoia a causa dell'isolamento infrastrutturale ormai divenuto metastatico. Il Ministro, peraltro, non si è concesso alle domande dei giornalisti presenti: non si comprende la ragione di un atteggiamento tanto inusuale”.

“Dovremmo forse preoccuparci? Temo di si – termina - purtroppo: lo scarso ‘minutaggio’ e la fuga davanti ai giornalisti non fanno presagire nulla di buono”.