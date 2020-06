Ventimiglia: questa estate al Teatro romano, alcune serate dedicate al cinema

In questo momento così particolare la proficua collaborazione tra il MIBACT - Direzione Regionale Musei Liguria e il Comune di Ventimiglia è quanto mai preziosa: lo conferma il fatto che proprio in questi giorni le due istituzioni hanno siglato un nuovo accordo quadriennale per la valorizzazione e fruizione del teatro romano di Albintimilium.

"Grazie al lavoro di tutti, che mai si è fermato, neanche nei giorni più difficili, anche quest’anno, dopo il grande successo riscosso nelle estati 2018 e 2019, il Teatro romano è pronto ad accogliere il pubblico con alcune serate dedicate al cinema.

I film scelti consentiranno al pubblico di rivedere film che sono in vario modo legati all’archeologia, con attenzione alle diverse fasce di età. Il calendario delle proiezioni sarà disponibile nelle prossime settimane. L’accesso al teatro avverrà nel rispetto delle normative di sicurezza, con un portale dedicato alle prenotazioni".