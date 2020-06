Imperia: cambio di location per la Fiera di San Giovanni, domenica i banchi in via Novaro

Domenica 21 giugno ad Imperia si svolgerà la fiera di San Giovanni. Si tratta di un appuntamento tradizionale molto atteso dagli imperiesi. Quest'anno la novità principale riguarda il cambio di location, per rispettare le misure di distanziamento sociale i banchi esporranno in via Novaro, anziché su via Silvio Bonfante.

La fiera è stata autorizzata grazie a un clima di confronto instauratosi tra Gabriele Ogliaro, presidente della l'associazione A.F.I sez Liguria, associazione Fieristi italiani, con il Sindaco Claudio Scajola e l assessore al commercio Gianmarco Oneglio. L'evento si svolgerà nella consapevolezza che operatori e clienti dovranno rispettare i protocolli precauzionali anti Covid-19. Inoltre, l'allestimento su via Novaro è stato studiato per non andare a creare disagi al traffico.

"L'A.F.I Liguria ringrazia anche le associazioni di categoria Anva, Aval e Fiva per aver dato parere positivo sul nostro operato. Sono grato di aver partecipato a questa collaborazione tra Amministrazione e A. F. I che ci ha permesso di svolgere la tradizionale fiera, permettendo a 120 famiglie di operatori una gionata di lavoro in più" - ha commentato Giovanni Nastasi dell'associazione fieristi di Imperia.