Ventimiglia: clochard e migranti dormono al mercato coperto, i commercianti chiedono la totale chiusura notturna (Foto)

Proteste da parte degli operatori del mercato coperto di Ventimiglia, per la continua presenza di clochard e migranti, che trascorrono la notte dentro i sacchi a pelo e che, al mattino i commercianti sono costretti a mandare via per poter aprire i banchi.

“Una situazione che era stata risolta negli anni scorsi – ci hanno detto alcuni operatori – con la chiusura della struttura, proseguita fino al ‘lock down’ (due porte su tre). Ora, invece, la notte il mercato non viene chiuso completamente e al mattino ci ritroviamo con queste persone”.

Ovviamente i commercianti del mercato coperto chiedono al Comune di tornare alla situazione precedente con la chiusura degli ingressi con le grate, come veniva fatto prima. Anche perchè, oltre alle presenze di migranti e clochard, sono aumentati i rifiuti lasciati a terra dagli stessi.