Un incendio ha parzialmente distrutto il vano motore e l’abitacolo di un furgoncino parcheggiato in via Lamarmora a Sanremo. Le fiamme si sono sviluppate per cause ancora in via d’accertamento verso le 22.30.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento matuziano che hanno messo poi il mezzo in sicurezza. Domani verranno svolte le indagini del caso per risalire alle esatte cause del rogo.