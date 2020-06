Imperia: dal Silp CGIL denunciano "Alla stradale, i colleghi sono costretti a prestarsi i capi dell'uniforme”

“Alla polizia stradale di Imperia, i colleghi sono costretti a prestarsi i capi dell'uniforme”.



E' quanto denuncia la Segreteria Provinciale del SILP Cgil affermando: “Abbiamo appreso dai colleghi della Polizia Stradale che le dotazioni individuali delle uniformi risultano purtroppo insufficienti alle reali necessità. Solo il buon senso e l'alto spirito di appartenenza all'istituzione dei colleghi stessi, che si aiutano vicendevolmente in tal senso, hanno reso possibile un normale svolgimento dei servizi con i giusti equipaggiamenti".



"Purtroppo, proprio all'approssimarsi della stagione estiva che, come ogni anno, aumenterà in maniera considerevole i carichi di lavoro su strada e autostrada, sale forte la preoccupazione. - aggiungono - Certamente siamo consapevoli che vi sono carenze di carattere nazionale al riguardo, ma certamente sarebbe opportuno verificare se il Dirigente di Imperia abbia esteso specifiche richieste in tal senso".



"Resta l'altissimo ringraziamento che il Silp esprime ai colleghi della Polizia Stradale impegnati notte e giorno nei servizi di pattugliamento, servizio che hanno svolto in maniera eccezionale anche durante l'emergenza covid19" - concludono dal SILP.