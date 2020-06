Attualità |

Turismo dopo il Coronavirus: l'analisi degli imprenditori del settore "Giugno è partito bene, i timori sono per i mesi dopo l'estate"

Nella puntata andata in onda ieri sera di '2 ciapetti con Federico' è stato analizzato l'inizio dell'estate dopo le prime due settimane di riapertura dei confini territoriali. Dalle imprese turistiche sono giunte richieste di promozione per allungare la stagione.

Moderata soddisfazione per la partenza di giugno, speranze e aspettative importanti per l’estate, richiesta di una promozione del territorio in maniera globale e ragionata, grandi preoccupazioni per i mesi successivi alla stagione estiva. Cosi si può riassumere il confronto andato in scena ieri sera, nella nuova puntata di '2 ciapetti con Federico', tra imprenditori ed amministratori del territorio. In trasmissione, collegati in videoconferenza, sono intervenuti gli assessori al turismo Mauro Bozzarelli del Comune di Bordighera e Birgit Brugger del Comune di Ospedaletti, e gli imprenditori Andrea Di Baldassarre, Olmo Romeo e Davide Berardi. Guarda il podcast della puntata: Vi invitiamo inoltre a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

