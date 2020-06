Online il pre trailer del film ‘Maryam Of Tsyon - Cap II’ di Fiori di Sambuco Film Sanremo

Fiori di Sambuco Film, azienda cinematografica di Sanremo, comunica l'uscita del trailer del film Maryam of Tsyon - Cap II - Theotokos diretto da QVQ (Fabio Corsaro), pellicola interpretata dalla giovane attrice genovese Camilla Nardini, nel ruolo di Maria Madre di Cristo, e dall'attore di Andora Giuseppe Laureri, nel ruolo dell' Apostolo Giovanni.

In fase di post produzione il regista ha deciso di riscrivere cinque scene del film, quelle che si svolgono come analessi, nel nostro tempo, per adeguarle alla tragica situazione mondiale creata dalla pandemia del COVID-19. Scene che verranno rimontate sulla pellicola che uscirà nei cinema (oppure sulle piattaforme in caso di prolungamento della chiusura) il 9 ottobre 2020 .



Il film fa parte di una trilogia cinematografica. Soggetto del Cap II, che porta il sottotitolo di Theotokos (Madre di Dio), è la la redazione del Libro dell'’Apocalisse’ da parte dell' Apostolo Giovanni proprio al capezzale di Maria, negli ultimi mesi della sua esistenza sulla terra prima dell'Assunzione in cielo (dormizione).



La trilogia avrà il suo compimento nel 2022, con il Cap III dal titolo Assupta est in Caelum. Sito ufficiale www.maryamoftsyon.com, trailer visibile su you tube in HD (ITA)



Il trailer:





La scheda del film QUI.