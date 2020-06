Pornassio: per digitalizzazione rete elettrica per posa fibra ottica, domani interruzione temporanea della corrente

Prosegue il percorso di innovazione e sostenibilità ambientale per la rete elettrica nell’entroterra imperiese. Domani, mercoledì 17 giugno, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione, ha in programma un intervento sui propri impianti nel comune di Pornassio. L’interruzione temporanea del servizio sarà necessaria per portare avanti i lavori di digitalizzazione del sistema elettrico e l’abilitazione dello stesso al transito della fibra ottica, garantendo alta connettività. Inoltre, attraverso adeguamenti strutturali dell’infrastruttura elettrica, si procederà all’ottimizzazione dell’assetto di rete con una distribuzione dei carichi equilibrata.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, saranno svolte dalle 8.30 alle 16.00.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone ‘Guasti e-distribuzione’. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione ‘interruzione di corrente’, è presente la ‘mappa delle disalimentazioni’ che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.