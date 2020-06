Sanremo: I Deplasticati tornano in azione, domenica appuntamento per la pulizia della zona di Pian di Nave

I Deplaticati tornano in strada con la loro 'deplasticazione'. L'associazione ambientalista sanremese si è data appuntamento per domenica mattina alle 10 nella zona di Pian di Nave, tristemente nota per un certo degrado nella zona degli scogli dove ogni giorno vengono abbandonati rifiuti di ogni genere.

Nel pieno rispetto delle norme anti contagio e in assoluta sicurezza, I Deplasticati si rimboccheranno le maniche per ripulire quanto possibile l'area. L'appuntamento è fissato per le 10 e aperto a chiunque voglia dare una mano per il bene della collettività.