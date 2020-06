Bordighera: riapre oggi al pubblico con le precauzioni anti Covid-19 la Biblioteca Civica

Riapre oggi al pubblico la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. Lo spazio è stato riorganizzato per garantire il distanziamento sociale ed attrezzato con barriere in plexiglass.

L’accesso sarà consentito a una persona per volta, con obbligo di indosso della mascherina. Il servizio sarà limitato al solo prestito. I volumi restituiti dovranno essere mantenuti in ‘isolamento’ per 10 giorni e dunque saranno nuovamente disponibili al pubblico solo dopo tale termine.

Non sarà possibile accedere agli scaffali aperti, consultare giornali e riviste né usufruire dei locali per studio o lettura.