Imperia: ordinanza del sindaco, obbligatorio avere con sé la mascherina “Da indossare solo in assenza del distanziamento”

Nella Fase 3 i cittadini di Imperia dovranno avere sempre con sé la mascherina da utilizzare in caso di necessità. È quanto prevede la nuova ordinanza del sindaco di Imperia, Claudio Scajola, che specifica anche quando questa debba essere indossata, ossia in tutte le situazioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro da altre persone, fatti salvi i familiari o altre persone abitualmente conviventi.