Vallecrosia: il Sindaco riapre i parchi e i giardini ma non potranno essere utilizzati i giochi

Il Comune di Vallecrosia riapre i parchi ed i giardini pubblici, oltre ai percorsi ciclabili e pedonali all'interno degli stessi, ma nel rispetto delle misure di sicurezza dettate dalle disposizioni anti Covid-19.

La decisione è stata presa dal Sindaco, Armando Biasi, con una apposita ordinanza nella quale viene confermato il divieto di assembramento, e di utilizzo delle attrezzature per il gioco dei bambini. Confermato anche il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, anche per l'uso delle panchine.

Nell’ordinanza il Sindaco Biasi conferma l’importanza del rispetto di tutte le misure di profilassi, con particolare attenzione all'uso della mascherina protettiva (tutte le persone che accedono dovranno essere dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni).

Sarà consentito, lungo i percorsi ciclabili e pedonali all'aperto, l'esecuzione individuale (con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti), di attività sportiva o motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

All'ingresso dei parchi e giardini saranno affissi cartelli indicanti le misure di sicurezza mentre i giochi dei bambini saranno delimitati con nastro adesivo per non consentirne la fruibilità, con la supervisione del Comando di Polizia Locale. E’ previsto anche il coinvolgimento delle associazioni di volontariato disponibili a svolgere attività di monitoraggio e segnalazione alla Polizia Locale in caso di criticità e assembramenti.