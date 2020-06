Oggi potrebbe arrivare il Dpcm che spalancherebbe le porte delle slot al Casinò di Sanremo già da mezzanotte

Potrebbe arrivare in giornata la decisione, attraverso l’emissione di un Dpcm, per la riapertura totale dei giochi e delle scommesse in Italia, già da domani. E’ questa l’indiscrezione a livello nazionale, che andrebbe a confermare la notizia pubblicata ieri mattina dal nostro giornale e che potrebbe garantire anche al Casinò di Sanremo di aprire la sala slot (ma non ancora i tavoli verdi).

Negli ultimi giorni sono stati fatti passi in avanti per la ripresa del gioco pubblico dopo tre mesi di chiusura forzata a causa della pandemia da Covid-19 e, nei giorni scorsi, il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, aveva già ufficializzato l’apertura del Casinò di Sanremo per martedì prossimo, 16 giugno. Poi le indiscrezioni sulla possibilità di aprire prima per le sale slot e ‘Bingo’ ed oggi potrebbe arrivare l’ufficialità.

Per oggi, infatti, sono stati convocati i concessionari del settore nella sede dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli per parlare proprio delle riaperture, in attesa delle direttive ministeriali. Se arriverà l’annunciato Dpcm, i concessionari saranno costretti a rispettare i protocolli condivisi con i sindacati e già inviati alle Regioni.

Chiaramente se oggi arrivasse il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la possibilità di aprire le sale slot e scommesse da domani, il Casinò di Sanremo di Sanremo si metterebbe in prima linea per spalancare le porte delle slot. Sarebbe, tra l’altro, anche un’ottima ‘anteprima’ che avvierebbe la casa da gioco matuziana verso l’apertura totale (teatro escluso) di martedì prossimo.

E chissà che il Casinò non possa decidere, visto che è pronto da settimane con il rispetto delle normative vigenti, di aprire già questa sera. Si, perché questa sera alle 00.00 è già il 12 giugno e, quindi, la casa da gioco potrebbe aprire. Vedremo cosa deciderà il Cda del Casinò matuziano ma, soprattutto, bisognerà prima attendere il Dpcm per capire se si potrà anticipare l’apertura.